Laver Cup : Rublev conserve l'avantage pour la Team Europe

par Martin Schmuda (iDalgo)

En night session de la journée d'ouverture de la Laver Cup, Andrey Rublev a creusé l'écart en rapportant un troisième point à la Team Europe après être venu à bout de Diego Schwartzman 4-6 6-3 11/9. Alors que les deux hommes se partageaient les deux premières manches, le super tie-break décisif a été le théâtre de nombreux rebondissements. Les échanges devenaient de plus en plus longs et intenses, mais c'est finalement l'Argentin qui a craqué en premier. Le Russe permettait de continuer le carton plein de son équipe, jusqu'au premier double de la compétition. En effet, John Isner et Denis Shapovalov ont renversé Alexander Zverev et Matteo Berrettini 4-6 7-6(2) 10/1 pour débloquer le compteur de la Team World. Les Européens concluent donc cette première journée en tête (3-1).