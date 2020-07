Laurent Berger exhorte Jean Castex à ne pas rouvrir dans l'immédiat le chantier des retraites

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La CFDT a exhorté le Premier ministre à ne pas rouvrir le chantier des retraites à l'été ou à l'automne, un chantier qui risquerait de "polluer" la question de la relance économique, a déclaré jeudi son secrétaire général, Laurent Berger, à l'issue d'une rencontre avec Jean Castex.

Le nouveau Premier ministre reçoit jeudi et vendredi l'ensemble des partenaires sociaux pour évoquer le plan de relance de l'économie, le chantier des retraites - qu'il a promis de rouvrir - la réforme de l'assurance chômage ou encore le chantier de l'autonomie.

"Sur les retraites, la CFDT a dit que ce n'était clairement pas le sujet de l'été ou le sujet de l'automne. La CFDT est attachée à un système universel des retraites. La CFDT ne s'est jamais désintéressée de la question de l'équilibre des retraites, mais clairement, la priorité aujourd'hui, c'est l'emploi", a dit Laurent Berger.

Ce sujet risque, selon lui, de "venir polluer la question de la relance économique et sociale et la question de la préservation et du développement de l'emploi", sur lesquelles il aimerait ouvrir une concertation. Il souhaite par ailleurs que le plan de relance soit annoncé fin août, début septembre.

Il a précisé que si le gouvernement ouvrait des concertations sur les retraites durant l'été ou l'automne, le premier syndicat de France ne "s'investirait pas vraiment".

Jean Castex a déclaré mercredi devant l'Assemblée nationale qu'il ne renoncerait pas à ce chantier. Il compte séparer "la réforme de fond", qui vise à mettre en place un système universel, de la question financière des régimes, mis à mal par la crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus. et

Le Premier ministre devrait organiser une réunion multilatérale la semaine prochaine pour définir la méthode sur les différents sujets évoqués, a par ailleurs précisé Laurent Berger.

(Caroline Pailliez, édité par Henri-Pierre André)