Laurent Berger (CFDT) se dit prêt à aller à Matignon pour parler retraites

(Bien lire le 20 mars au 11e paragraphe) PARIS (Reuters) -La CFDT se rendra à Matignon pour demander la suspension du relèvement à 64 ans de l'âge de départ à la retraite et l'ouverture d'une médiation, deux mesures jusqu'ici exclues par l'exécutif, a déclaré mercredi Laurent Berger en réponse à l'invitation du gouvernement. Le cabinet de la Première ministre a fait savoir mardi soir, au terme d'une dixième journée de mobilisation en France contre la réforme des retraites, qu'Elisabeth Borne avait convié l'intersyndicale à Matignon pour une réunion en début de semaine prochaine. Interrogé sur France info, le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger a indiqué que l'ordre du jour de ce rendez-vous, le premier entre le gouvernement et les syndicats depuis le début du mouvement social contre les retraites en janvier, n'avait pas été précisé. "Il n'y a rien d'écrit en terme de contenu mais vous imaginez bien que (...) les représentants des organisations syndicales de ce pays ne vont pas aller discuter d'autre chose" que les retraites, a-t-il dit. "Il faut suspendre les 64 ans, se remettre autour de la table sur l'emploi et sur le travail et laisser une chance à un compromis social", a ajouté le dirigeant syndical. "Personne ne va dicter ce que va dire la CFDT. J'irai en expliquant pourquoi cette réforme est une impasse (...) et pourquoi il faut trouver une porte de sortie qui ne soit pas le pourrissement", a-t-il déclaré. "Si on faisait le pari du pourrissement de la contestation, il y aurait plus grave : un ressentiment que tout le monde paiera très cher. Aujourd'hui, il est encore temps de se parler", a estimé le secrétaire général de la CFDT. Concernant la participation des autres syndicats à la réunion, alors que la CGT, en congrès à Clermont-Ferrand, prépare la succession de Philippe Martinez et que le rapport d'activité de la direction sortante a été rejeté d'une courte majorité mardi soir, Laurent Berger a souhaité "que tout le monde vienne". "Jusqu'à hier soir, la CGT, il n'y avait pas de raison qu'elle n'y aille pas. Je ne suis sûr de rien et je ne vais pas m'immiscer dans le congrès de la CGT", a-t-il ajouté. La proposition de médiation avancée mardi matin par l'intersyndicale pour trouver une issue à la crise sociale a été rejetée par le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, lors de son compte rendu du conseil des ministres. Emmanuel Macron et le gouvernement excluent de revoir le texte de loi sur les retraites, adopté sans vote le 20 mars à l'Assemblée nationale, tout en assurant être prêts à dialoguer avec les syndicats sur les questions liées au travail, comme la pénibilité ou les fins de carrière. Interrogé au micro d'Europe 1, le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, a admis mercredi que la question des retraites serait "sans doute centrale" lors de la réunion à Matignon. Réécrire un texte de loi adopté par le Parlement ne sera pas l'objet des discussions mais il y a beaucoup de sujets qui dépendent de l'application de la réforme, a-t-il assuré. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, avec la contribution de Benoît Van Overstraeten, édité par Blandine Hénault)