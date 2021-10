L’Asvel débute bien sa campagne européenne

par Adrien Verger (iDalgo)

A l’occasion de la première journée d'Euroligue, l’Asvel domine Kaunas devant 4215 spectateurs. Les joueurs de Villeurbanne n’ont jamais été réellement inquiétés et s'imposent sur le score de 88-76. Elie Okobo, avec 100% aux tirs et 23 pts, a été le grand artisan de cette rencontre. Chris Jones (14 points), Youssoupha Fall (12 points) et Charles Kahudi (11 points) ont également été des acteurs importants de ce succès. Après une préparation compliquée, les champions de France jouaient leur première rencontre officielle de la saison face à ce club lituanien. Le retour des spectateurs, absent depuis un an, a fait du bien à cette équipe qui a mené jusqu’à +20 dans le quatrième quart-temps.