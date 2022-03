Lanvin vise une cotation à New York via un SPAC

(Actualisé avec conférence, citation)

SHANGHAI/SYDNEY, 23 mars (Reuters) - Le groupe de luxe Lanvin, propriété du conglomérat chinois Fosun International, a annoncé mercredi viser une cotation en Bourse à New York à la faveur d'une fusion avec une société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC).

Le Groupe Lanvin, qui détient les marques Lanvin, Sergio Rossi, Wolford ou Caruso, espère lever à cette occasion 544 millions de dollars (environ 494 millions d'euros) pour financer son développement international.

"Nous prévoyons d'accélérer la croissance de notre portefeuille via un développement organique et des acquisitions ciblées", dit Joann Cheng, le PDG du Groupe Lanvin, dans un communiqué conjoint avec Primavera Capital Acquisition Corporation (PCAC).

Cette annonce intervient moins de deux semaines après une mise en garde des régulateurs américains sur le fait que cinq sociétés chinoises cotées à Wall Street pourraient être radiées, sur fond de tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

La transaction, qui valorise le groupe Lanvin à un montant pouvant atteindre 1,9 milliard de dollars, pourrait également faire l'objet d'un examen minutieux de la part des régulateurs chinois, qui renforcent la supervision des cotations offshore.

Joann Cheng a écarté ces préoccupations lors d'une vidéoconférence mercredi, affirmant que Lanvin possède un portefeuille de marques mondiales et une base d'investisseurs diversifiée.

Le groupe, qui opère dans plus de 80 pays avec plus de 300 magasins de détail, prévoit d'ouvrir plus de 200 nouvelles boutiques d'ici 2025, cherchant à saisir des opportunités de croissance en Amérique du Nord et en Asie, au-delà de l'Europe, son principal marché.

SPAC

Le groupe passé sous pavillon chinois en 2018 s'est entendu avec une société de "chèque en blanc" américaine affiliée à Primavera Capital Group, un fonds d'investissement créé par l'ancien président de Goldman Sachs pour la Chine, Fred Hu.

Une SPAC (special purpose acquisition company) est une société sans activité opérationnelle dont les titres sont émis en Bourse pour une durée limitée dans le but de réaliser une ou plusieurs acquisitions dans un secteur particulier.

En vogue à Wall Street, le recours à ce type de sociétés a diminué au cours de l'année écoulée mais certaines entreprises chinoises les voient toujours comme un moyen d'accéder rapidement aux marchés américains.

"Si vous vous inscrivez au Nasdaq ou à la Bourse de New York, vous avez accès au marché le plus liquide du monde et à un solide soutien financier", estime Ronald Shuang, président de la société d'investissement Balloch Holding Group, dont la société a parrainé plusieurs sociétés de capital-risque cotées aux États-Unis et axées sur les actifs chinois.

Le Groupe Lanvin s'appelait à l'origine Fosun Fashion Group avant d'adopter le nom de sa marque de luxe française. (Reportage Samuel Shen et Scott Murdoch, version française Tangi Salaün et Kate Etringer, édité par Jean-Michel Bélot)