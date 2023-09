L’ANFR va tester une mise à jour d'Apple sur l'iPhone 12, selon Barrot

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'Agence nationale des fréquences (ANFR) se prépare à tester rapidement une mise à jour d'Apple sur l'iPhone 12 qui permettrait à terme de lever le retrait de commercialisation de l'appareil, a fait savoir vendredi le ministre délégué chargé du Numérique, Jean-Noël Barrot. L'ANFR a demandé mardi à Apple de retirer du marché français son iPhone 12 à la suite d'un dépassement de la limite de débit d'absorption spécifique (DAS) constaté sur ce modèle. L'agence a enjoint au géant américain de l'électronique grand public de mettre en oeuvre tous les moyens disponibles pour remédier dans les quinze jours à ce dysfonctionnement. "Après discussions et comme demandé par l'ANFR, le constructeur Apple m'a assuré qu'il mettrait en place dans les prochains jours une mise à jour sur l'iPhone 12", a déclaré Jean-Noël Barrot. Dans une déclaration séparée, Apple a confirmé qu'il allait mettre en place une mise à jour sur les iPhones 12 en France "pour s'adapter au protocole utilisé par les régulateurs français". "Nous nous réjouissons que l'iPhone 12 continue d'être disponible en France", a ajouté le groupe. (Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)