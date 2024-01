Lancement réussi de la mission lunaire américaine Peregrine

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Un alunisseur robotisé construit par l'entreprise privée américaine Astrobotic était en chemin vers la Lune lundi, après avoir été lancé dans l'espace à bord d'une nouvelle fusée Vulcan conçue par une coentreprise de Boeing et de Lockheed Martin. L'atterrisseur lunaire Peregrine de l'entreprise de robotique américaine a été propulsé dans l'espace depuis Cap Canaveral, en Floride à 2h18 du matin (heure locale) à l'occasion du premier vol de Vulcan, une puissante fusée développée depuis dix ans par United Launch Alliance (ULA), entreprise conjointe de Boeing et de Lockheed. "Je suis très heureux", a déclaré Tory Bruno, directeur général d'ULA, depuis la salle de contrôle. "C'est le fruit d'années de travail acharné. Jusqu'à présent, c'est une mission absolument magnifique". Si tout se passe bien, Peregrine marquerait le premier alunissage en douceur des États-Unis depuis la dernière mission Apollo en 1972, et le tout premier alunissage par une entreprise privée. Des applaudissements ont retenti dans la salle de contrôle lorsque Peregrine a été libéré de son étage de propulsion, envoyant l'engin de la taille d'une voiturette de golf en route pour un voyage de 46 jours vers la Lune. Cette mission intervient dans un contexte où pays et entreprises privées se lancent à nouveau dans la conquête de la Lune, alors que les scientifiques espèrent que les minéraux contenant de l'eau pourront être exploités pour soutenir des missions d'astronautes de longue durée. Le lancement de Vulcan, une fusée de 60 mètres de haut équipée de moteurs fabriqués par Blue Origin de Jeff Bezos, était une première cruciale pour ULA, qui a développé la fusée afin de remplacer Atlas V, et ainsi rivaliser avec le Falcon 9 réutilisable de SpaceX d'Elon Musk sur le marché du lancement de satellites. Les enjeux sont de taille pour Vulcan puisque Boeing et Lockheed, qui possèdent ULA à parts égales, cherchent à vendre l'entreprise depuis environ un an. Le lancement représente par ailleurs le premier des deux vols de certification exigés par l'US Space Force avant que Vulcan ne puisse effectuer des missions lucratives pour le Pentagone, un client clé. Peregrine doit se poser sur la Lune le 23 février, avec à son bord des instruments scientifiques chargés de recueillir des données sur la composition de la surface lunaire avant les futures missions humaines prévues. Il s'agit de la première expédition sur la surface lunaire dans le cadre du programme Artemis de la NASA. L'année dernière, l'Inde est devenue le quatrième pays à réussir un alunissage en douceur, après l'échec de la tentative russe le même mois. Les entreprises privées qui misent sur un marché lunaire ont pour leur part connu des moments difficiles, la société japonaise ispace et une entreprise israélienne ayant atterri en catastrophe lors de leurs premières tentatives. (Reportage Joey Roulette; version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)