Lampes torches et groupes électrogènes, des Français se préparent aux délestages

par Stéphane Mahé, Noémie Olive et Mimosa Spencer

PARIS (Reuters) - Face à d'éventuelles coupures d'électricité cet hiver, certains particuliers et entrepreneurs français s'équipent en matériel de camping et se tournent vers des sources d'énergie autonomes, des achats pouvant aller de 20 euros pour une simple lampe à 20.000 euros pour un groupe électrogène.

À Paris, au magasin du Vieux Campeur dans le 5e arrondissement, de nouveaux profils à la recherche de réchauds, tables de cuissons ou encore de lampes et qui ne ressemblent en rien aux randonneurs traditionnels sillonnent les allées, constate Bastien Crouzillac, responsable du magasin.

"On remarque une nouvelle clientèle, parisienne notamment, qui est assez soucieuse et inquiète de se retrouver sans électricité. Afin de se rassurer, ils veulent avoir ce genre de produits-là dans leur logement", explique-t-il.

Le réseau électrique français connaît des tensions cet hiver, alors qu'un nombre record de réacteurs nucléaires est à l'arrêt pour des travaux de maintenance et des réparations liées à des problèmes de corrosion.

Ces difficultés sur le parc nucléaire s'ajoutent aux problèmes d'approvisionnement en gaz que connaît en ce moment l'Europe dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Le risque que la France subisse des coupures de courant a toutefois baissé au cours des dernières semaines grâce aux redémarrages de réacteurs nucléaires opérés par EDF et aux réductions de consommation constatées dans le pays, a souligné le gestionnaire du réseau, RTE, mardi.

Pour parer à d'éventuels problèmes, les autorités ont présenté un plan de délestage organisé, avec des coupures d'électricité d'une à deux heures réparties sur le territoire en cas de trop forte demande.

VENTES MULTIPLIÉES PAR DIX

Depuis, les ventes pour le matériel de camping ont bondi. La demande pour des lanternes, tables de cuisson et réchauds a été multipliée par dix sur le mois de décembre, dit Bastien Crouzillac, pour des prix allant de 20 euros à 200 euros.

Croisé dans les rayons, Philippe, retraité, reconstituait son stock de matériel de camping "en cas de pépin". "Ça peut être utile dans la vie courante si jamais il y a une panne d’électricité", a-t-il dit à Reuters.

Les entreprises aussi cherchent la parade pour éviter des interruptions dans leurs activités. Le fournisseur de groupes électrogènes Gelec Energie, basé en Bretagne, a vu ses ventes tripler cette année par rapport à celles de l'année dernière.

L'entreprise fait fabriquer les appareils en Asie et procède aux dernières retouches dans son entrepôt de Plérin en Côtes-d'Armor. Habituellement, entre 450 et 600 machines y sont entreposées. La demande est telle qu'à la mi-décembre, il n'y en avait que 180 dans l'entrepôt et trois seulement étaient encore en vente, explique Armand Alexanian, directeur général du groupe 2AST qui détient Gelec Energie.

Guillaume Ordronneau, gérant d'un supermarché à La Verrie, en Vendée, a dépensé près de 20.000 euros pour un de ces groupes électrogènes. Mais l'investissement en vaut la peine, croit-il.

Au bout de deux heures sans électricité, il serait obligé de jeter tous les produits entreposés dans les rayons frais et surgelés, ce qui représenterait une perte de 45.000 euros.

"Si je dois jeter 45.000 euros de marchandise en une seule coupure d’electricité, je me dis que le groupe électrogène est largement remboursé", dit-il à Reuters.

Le vendéen, qui a reçu l'appareil juste avant que le froid ne s'installe en France, dit comprendre la nécessité de procéder à des coupures d'électricité afin d'éviter une panne généralisée en France mais trouve "pénible" l'idée de vivre en 2022 une telle situation.

Bastien Crouzillac est plus philosophe. "Passer un Noël à faire du bivouac chez soi, c’est cool non ?", dit-il en riant.

(Rédigé par Caroline Pailliez, édité par Kate Entringer)