L’Allemagne s’impose dans la douleur

par Adrien Verger (iDalgo)

La 7e journée de la phase de qualifications pour la coupe du monde 2022 se jouait en partie ce vendredi. L’Allemagne recevait la Roumanie et a dû faire preuve de ressource mentale pour revenir dans la partie après avoir été menée 1-0 à la mi-temps. Gnabry et Muller ont sonné la révolte côté Allemands. Avec cette courte victoire, l’Allemagne conserve 6 points d’avance sur la Macédoine du Nord et l’Arménie dans le groupe J. Les autres résultats : Croatie - Chypre 0-3, Estonie - Biélorussie 2-0, Gibraltar - Montenegro 0-3, Islande - Arménie 1-1, Lettonie - Pays-Bas 0-1, Liechtenstein - Macédoine du Nord 0-4, Malte - Slovénie 0-4, République Tchèque - Pays de Galles 2-2, Russie - Slovaquie 1-0, Turquie - Norvège 1-1.