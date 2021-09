L’Ajax assure, l’Inter galère

par Adrien Verger (iDalgo)

Les deux premiers matchs de cette deuxième journée de phase de poule de Ligue des Champions ont rendu leur verdict aux alentours de 20h35. Dans le groupe C, l’Ajax Amsterdam s’est facilement imposé 2-0 face au Besiktas avec des buts de Berghuis à la 17e et Haller à la 43e. Résultat, l’Ajax est premier de son groupe avec 6 points, Besiktas 3e sans le moindre point. L’autre rencontre opposait le Shakhtar à l’Inter Milan dans le groupe D. Une rencontre équilibrée, dominée en terme de possession par le Shakhtar mais équitable dans le nombre de tirs (12-11). Un score final de 0-0 qui n’arrangeait ni les locaux ni les visiteurs, qui se classent aux 3e et 4e rangs de la poule avec 1 point chacun. Deux équipes qui enchaînent 2 matchs nuls et vierges en deux rencontres.