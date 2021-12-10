Lagardère rendra un avis motivé sur le processus d'acquisition par Vivendi de la participation d'Amber Capital
10 décembre (Reuters) - LAGARDÈRE:
* LA SOCIÉTÉ A PRIS ACTE DE L'ACCÉLÉRATION, ANNONCÉE LE 9 DÉCEMBRE 2021, DU PROCESSUS D'ACQUISITION PAR VIVENDI SE DE LA PARTICIPATION D'AMBER CAPITAL ET DE LANCEMENT D'UNE OFFRE PUBLIQUE OBLIGATOIRE EN RÉSULTANT
* CONFORMÉMENT À LA RÈGLEMENTATION EN VIGUEUR, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION QUI SE RÉUNIRA LE 17 DÉCEMBRE PROCHAIN CONSTITUERA EN SON SEIN UN COMITÉ AD HOC PUIS DÉSIGNERA, SUR PROPOSITION DE CE DERNIER, UN EXPERT INDÉPENDANT
* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION RENDRA, LE MOMENT VENU, UN AVIS MOTIVÉ SUR CE PROJET D'OFFRE, QUI SERA INCLUS DANS LA NOTE D'INFORMATION EN RÉPONSE DE LA SOCIÉTÉ DÉPOSÉE AUPRÈS DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
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