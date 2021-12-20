Lagardère Publishing relève ses perspectives de profitabilité pour 2021
20 décembre (Reuters) - LAGARDERE SA:
* LAGARDÈRE SA RELÈVE LES PERSPECTIVES DE PROFITABILITÉ DE LAGARDÈRE PUBLISHING POUR L'ANNÉE 2021
* DANS LE PROLONGEMENT DE LA PRÉSENTATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2021, L'ATTRAIT RENFORCÉ POUR LA LECTURE SE TRADUIT POSITIVEMENT SUR LES VENTES DE LAGARDÈRE PUBLISHING
* LA BONNE DYNAMIQUE ET LE MIX PORTEUR DES VENTES DE LA BRANCHE ONT UN EFFET PLUS FAVORABLE QU'ANTICIPÉ SUR SA PROFITABILITÉ DANS UN CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE QUI PERDURE
* LA MARGE OPÉRATIONNELLE DE LAGARDÈRE PUBLISHING, PRÉCÉDEMMENT ESTIMÉE À UN NIVEAU SE RAPPROCHANT DE 12%, EST DÉSORMAIS ATTENDUE AUX ALENTOURS DE 13,5% POUR L'ANNÉE 2021 Texte original: https://bit.ly/3J6BtnO Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
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