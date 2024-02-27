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Lagardere publie un bénéfice net annuel à 240,5 ME

Lagardere publie un bénéfice net annuel à 240,5 ME

27 février (Reuters) - Lagardere SA:

* RÉSULTATS ANNUELS - EXERCICE 2023

* LE GROUPE ENREGISTRE UNE FORTE CROISSANCE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES (+14,0%) ET UN RÉSOP EN HAUSSE DE 82 MEUR PAR RAPPORT À 2022

* RÉSULTATS 2023: BÉNÉFICE NET À 240,5 MEUR ET PROPOSITION DE DIVIDENDE À 1,30EUR

A lire aussi...Comptage

* LE RÉSULTAT AVANT CHARGES FINANCIÈRES ET IMPÔTS (RACFI) S'ÉTABLIT À 434 MEUR EN 2023, CONTRE EUR 320 MLN EN 2022

* LE RÉSULTAT NET AJUSTÉ - PART DU GROUPE RESSORT À 252 MEUR, CONTRE 265 MEUR EN 2022.

* À FIN DÉCEMBRE 2023, LE FREE CASH-FLOW DU GROUPE HORS VARIATION DE BFR SE SITUE À 275 MEUR, CONTRE 294 MEUR EN 2022

* L'ENDETTEMENT NET EST EN HAUSSE À 2 099 MEUR AU 31 DÉCEMBRE 2023, PAR RAPPORT À UN MONTANT DE 1 713 MEUR AU 31 DÉCEMBRE 2022,

* LA PROPOSITION DE DIVIDENDE ORDINAIRE EST DE 0,65 EUR PAR ACTION

* PERSPECTIVES: DEMEURE CONFIANT DANS SA CAPACITÉ À MAINTENIR UN NIVEAU ÉLEVÉ DE RÉSULTATS, GRÂCE AU DYNAMISME ET À LA RÉACTIVITÉ DE SES ÉQUIPES,

* PERSPECTIVES 2024: LAGARDÈRE PUBLISHING DEVRAIT MAINTENIR DES PERFORMANCES SIMILAIRES À CELLES DE 2023

* PERSPECTIVES 2024: LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL DISPOSE D'UN POTENTIEL DE CROISSANCE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE SA RENTABILITÉ

* LAGARDÈRE SA A REÇU UNE OFFRE D'ACHAT CONCERNANT LE TITRE PARIS MATCH ÉMANANT DU GROUPE LVMH

* DANS SA SÉANCE DU 27 FÉVRIER 2024, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A DÉCIDÉ D'ENTAMER DES DISCUSSIONS EXCLUSIVES AVEC CE DERNIER Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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