Lagardere publie un bénéfice net annuel à 240,5 ME

27 février (Reuters) - Lagardere SA: * RÉSULTATS ANNUELS - EXERCICE 2023 * LE GROUPE ENREGISTRE UNE FORTE CROISSANCE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES (+14,0%) ET UN RÉSOP EN HAUSSE DE 82 MEUR PAR RAPPORT À 2022 * RÉSULTATS 2023: BÉNÉFICE NET À 240,5 MEUR ET PROPOSITION DE DIVIDENDE À 1,30EUR * LE RÉSULTAT AVANT CHARGES FINANCIÈRES ET IMPÔTS (RACFI) S'ÉTABLIT À 434 MEUR EN 2023, CONTRE EUR 320 MLN EN 2022 * LE RÉSULTAT NET AJUSTÉ - PART DU GROUPE RESSORT À 252 MEUR, CONTRE 265 MEUR EN 2022. * À FIN DÉCEMBRE 2023, LE FREE CASH-FLOW DU GROUPE HORS VARIATION DE BFR SE SITUE À 275 MEUR, CONTRE 294 MEUR EN 2022 * L'ENDETTEMENT NET EST EN HAUSSE À 2 099 MEUR AU 31 DÉCEMBRE 2023, PAR RAPPORT À UN MONTANT DE 1 713 MEUR AU 31 DÉCEMBRE 2022, * LA PROPOSITION DE DIVIDENDE ORDINAIRE EST DE 0,65 EUR PAR ACTION * PERSPECTIVES: DEMEURE CONFIANT DANS SA CAPACITÉ À MAINTENIR UN NIVEAU ÉLEVÉ DE RÉSULTATS, GRÂCE AU DYNAMISME ET À LA RÉACTIVITÉ DE SES ÉQUIPES, * PERSPECTIVES 2024: LAGARDÈRE PUBLISHING DEVRAIT MAINTENIR DES PERFORMANCES SIMILAIRES À CELLES DE 2023 * PERSPECTIVES 2024: LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL DISPOSE D'UN POTENTIEL DE CROISSANCE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE SA RENTABILITÉ * LAGARDÈRE SA A REÇU UNE OFFRE D'ACHAT CONCERNANT LE TITRE PARIS MATCH ÉMANANT DU GROUPE LVMH * DANS SA SÉANCE DU 27 FÉVRIER 2024, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A DÉCIDÉ D'ENTAMER DES DISCUSSIONS EXCLUSIVES AVEC CE DERNIER