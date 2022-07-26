Lagardere : le résultat opérationnel au S1 en hausse à 107 millions d'euros
26 juillet (Reuters) - Lagardere SA:
* LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE AU PREMIER SEMESTRE 2022 S'ÉTABLIT À 3 027 MEUR , SOIT UNE ÉVOLUTION DE +38,6% EN DONNÉES COMPARABLES
* LE RÉSOP GROUPE AU PREMIER SEMESTRE S'ÉTABLIT À 107 MEUR , EN FORTE PROGRESSION DE +104 MEUR , VERSUS +3 MEUR AU PREMIER SEMESTRE 2021
* PERSPECTIVES: DANS UN ENVIRONNEMENT INSTABLE MARQUÉ PAR LA CRISE SANITAIRE, L'INVASION DE L'UKRAINE PAR LA RUSSIE ET DES TENSIONS INFLATIONNISTES, LAGARDÈRE POURSUIT SES EFFORTS DE MAÎTRISE DES COÛTS ET DE CONTRÔLE DE SA TRÉSORERIE
* PERSPECTIVES: LAGARDÈRE PUBLISHING: LE GROUPE MAINTIENT SES PERSPECTIVES POUR L'ANNÉE 2022 COMMUNIQUÉES LORS DE LA PUBLICATION DES RÉSULTATS ANNUELS LE 17 FÉVRIER 2022
* LE RÉSULTAT NET AJUSTÉ AU S1 - PART DU GROUPE - S'AFFICHE À +25 MEUR , CONTRE -86 MEUR EN 2021
* L'ENDETTEMENT NET S'ÉLÈVE À 1 961 MEUR AU 30 JUIN 2022, PAR RAPPORT À UN MONTANT DE 1 535 MEUR AU 31 DÉCEMBRE 2021
* PERSPECTIVES: LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL: LA DIVERSITÉ DES IMPLANTATIONS ET DES SEGMENTS D'ACTIVITÉ DE LA BRANCHE PERMET DE BÉNÉFICIER DES REPRISES DE TRAFIC PASSAGERS DÈS QUE LES MESURES SANITAIRES LE PERMETTENT
* À FIN JUIN 2022, LE FREE CASH-FLOW DU GROUPE HORS VARIATION DE BFR EST EN NETTE PROGRESSION À 54 MEUR , CONTRE-12 MEUR À FIN JUIN 2021
* PERSPECTIVES: LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL DEMEURE VIGILANTE QUANT À L'ÉVOLUTION DU TRAFIC AÉRIEN EN 2022 ET EST CONFIANTE QUANT À SES CAPACITÉS D'ADAPTATION
* PERSPECTIVES: L'ENVIRONNEMENT EN NETTE AMÉLIORATION ET LA POURSUITE DES INITIATIVES D'EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE INITIÉES PENDANT LA CRISE PERMETTENT À LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL D'AMÉLIORER LES PERSPECTIVES 2022 DE FLOW THROUGH À UN NIVEAU COMPRIS ENTRE 10% ET 15% DANS L'HYPOTHÈSE D'UNE ACTIVITÉ SUPÉRIEURE AU NIVEAU DE 2021
* PERSPECTIVES: LE GROUPE MAINTIENT SES PERSPECTIVES POUR L'ANNÉE 2022, À SAVOIR LA POURSUITE DE LA RATIONALISATION DES COÛTS DU CORPORATE AVEC UN OBJECTIF DE RÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE DE 10 MEUR POUR ATTEINDRE UN NIVEAU DE 35 MEUR EN 2022, SOIT UNE BAISSE DE 50% EN TROIS ANS VERSUS 2019 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
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