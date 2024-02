Lagardère entre en négociations exclusives avec LVMH pour Paris Match

(Reuters) - Le groupe Lagardère a annoncé mardi avoir reçu une offre d'achat de la part du géant du luxe LVMH concernant le journal Paris Match. Le conseil d'administration du groupe a décidé le 27 février d'entamer des discussions exclusives avec LVMH, précise-t-il dans un communiqué. Dans le cadre de son projet de rachat de Lagardère, le groupe Vivendi de Vincent Bolloré s'était engagé auprès de l'autorité de la concurrence européenne à céder le magazine Gala, présenté comme un concurrent de Paris Match. (Rédigé par Lina Golovnya, édité par Tangi Salaün)