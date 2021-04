Lagardère confirme être prêt à renoncer à la gérance en commandite

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Lagardère a confirmé lundi étudier un abandon de son statut de société en commandite, dernier épisode en date de la bataille d'actionnaires qui alimente depuis plusieurs mois les spéculations sur un possible démantèlement du groupe présent dans l'édition, les médias et la distribution spécialisée.

"Lagardère SCA confirme qu'elle étudie actuellement un projet de transformation en société anonyme, au sujet duquel des discussions sont en cours entre elle et ses principaux actionnaires", a annoncé lundi la société dans un communiqué.

"Il n'y a pas de certitude quant à l'aboutissement des discussions en cours", a-t-elle ajouté.

Dimanche, trois sources proches des discussions avaient indiqué qu'Arnaud Lagardère, à la tête du groupe depuis le décès de son père Jean-Luc, était prêt à renoncer à la structure actuelle de gouvernance en commandite dans le cadre d'un accord avec les hommes d'affaires Bernard Arnault et Vincent Bolloré, tous deux actionnaires du groupe.

En échange, l'accord prévoirait une clause de non démantèlement de la société pendant une période de cinq ans.

Vincent Bolloré, premier actionnaire de Lagardère via Vivendi, et Bernard Arnault, le PDG de LVMH, sont depuis plusieurs mois au centre de toutes les spéculations sur l'avenir du groupe et de ses activités dans les médias.

Vivendi s'est allié au fonds activiste Amber pour critiquer la gouvernance, et notamment la question de la gestion en commandite qui donne à Arnaud Lagardère un pouvoir de veto sur de nombreuses décisions malgré une participation de 7% seulement .

Parallèlement, Bernard Arnault a pris, via ses sociétés Groupe Arnault et Financière Agache, une participation au sein de Lagardère, officiellement pour soutenir le fils de Jean-Luc Lagardère, dont il était très proche.

Selon les sources, les détails de l'accord ainsi que le sort réservé à certains actifs du groupe comme Europe 1 et le Journal du Dimanche n'ont pas encore été finalisés et un échec de dernière minute reste possible.

Lagardère doit réunir ce lundi son conseil d'administration, ont-elles ajouté.

A la Bourse de Paris, l'action Lagardère progressait de 1,5% à 22,96 euros dans les premiers échanges.

(Blandine Hénault, édité par Marc Angrand)