Lagardère a reçu une offre de HIG Capital pour 75% de Lagardère Sports

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Lagardère a annoncé lundi avoir reçu une offre formulée par la société d'investissement H.I.G. Capital pour 75% de Lagardère Sports qui valorise sa filiale à "environ 110 millions d'euros".

Dans un communiqué, le groupe dit avoir franchi une nouvelle étape dans son recentrage stratégique et annonce l'organisation début 2020 d'une journée investisseurs qui coïncidera avec la publication de ses résultats annuels.

Lagardère, qui veut se recentrer sur l'édition et les boutiques d'aéroport, a dit en mars dernier espérer engranger plus d'un milliard d'euros de recettes de cessions dans les médias (en dehors du Journal du Dimanche, d'Europe 1 et de Paris Match) et le sport.

H.I.G. Capital est une société d'investissement basée à Miami, en Floride.

(Nicolas Delame, édité par Henri-Pierre André)