Lagarde : Une hausse de taux en 2022 très improbable, pas impossible

FRANCFORT, 16 décembre (Reuters) - Il est très peu probable que la Banque centrale européenne (BCE) relève ses taux d'intérêt l'an prochain, a déclaré jeudi sa présidente, Christine Lagarde, sans toutefois exclure totalement une hausse du coût du crédit.

"Dans les circonstances actuelles (...), comme je l'ai dit auparavant, il est très improbable que nous relevions les taux d'intérêt durant l'année 2022, cela reste valable", a-t-elle dit lors d'une conférence de presse après la réunion de politique monétaire de l'institution.

"Mais nous devons être très attentifs à ce que nous disent les indicateurs. Et nous le serons lors de chaque réunion de politique monétaire, et encore plus lorsque nous disposerons de nouvelles prévisions."

(Reportage Francesco Canepa, version française Marc Angrand, édité par Sophie Louet)