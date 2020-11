Lagarde: La BCE privilégie les achats d'obligations pour soutenir l'économie

Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) étudiera en premier lieu l'hypothèse d'une augmentation de ses achats d'obligations et de ses prêts aux banques le mois prochain afin d'augmenter son soutien à l'économie de la zone euro face à la deuxième vague de la pandémie de coronavirus, a déclaré mercredi sa présidente, Christine Lagarde.

"Si toutes les options sont sur la table, le PEPP (programme d'achats d'urgence face à la pandémie) et les TLTRO (opérations de refinancement à plus long terme ciblées) ont prouvé leur efficacité dans le contexte actuel et peuvent être ajustés de manière dynamique pour réagir à l'évolution de la pandémie", a-t-elle dit en ouverture du Forum des banques centrales organisé par la BCE.

"Ils resteront donc probablement les principaux instruments d'ajustement de notre politique monétaire."

Le rendement du Bund allemand à dix ans et l'euro ont cédé du terrain après ces déclarations.

(Balazs Koranyi, version française Marc Angrand, édité par Patrick Vignal)