Lagarde (Banque centrale européenne) réaffirme que les banques sont solides en zone euro

Lagarde (Banque centrale européenne) réaffirme que les banques sont solides en zone euro













Crédit photo © Reuters

par Jan Strupczewski BRUXELLES (Reuters) - Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, a assuré vendredi aux dirigeants de l'Union que les banques dans la zone euro sont robustes et disposent de positions solides de capital et de liquidité, ont rapporté des fonctionnaires européens. Christine Lagarde présentait son appréciation des développements économiques et financiers aux dirigeants de l'UE alors que les valeurs bancaires européennes sont à nouveau sous pression par crainte d'une contagion au secteur. "Le secteur bancaire de la zone euro est résistant parce qu'il a des positions solides en termes de capital et de liquidité", a déclaré la patronne de la BCE, citée par des fonctionnaires de l'UE présents à la réunion. "Le secteur bancaire de la zone euro est solide parce que nous avons appliqué à tous les établissements les réformes réglementaires convenues au niveau international après la crise financière mondiale (en 2008)", a-t-elle ajouté. "La boîte à outils de la BCE est entièrement équipée pour fournir des liquidités au système financier de la zone euro, si nécessaire", a-t-elle ajouté. Ces déclarations font écho au communiqué de politique monétaire de l'institution de Francfort publié le 16 mars à l'issue d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt. (Reportage Jan Strupczewski; version française Camille Raynaud et Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)