Lactalis confirme avoir été visé par une perquisition pour des soupçons de fraude fiscale

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le groupe laitier Lactalis a annoncé mercredi avoir été visé mardi par des perquisitions conduites par la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF) confirmant des informations divulguées par le journal Le Monde. "Lactalis confirme que des perquisitions ont eu lieu dans ses locaux mardi 6 février 2024. Elles se sont déroulées sereinement et s'inscrivent dans le cadre d'une procédure sur des faits anciens déjà examinés par les autorités", a dit un représentant du groupe dans un courriel adressé à Reuters. Selon Le Monde, la BNRDF a perquisitionné le siège du numéro un mondial du secteur à Laval (Mayenne), des bureaux du groupe situés dans la tour Montparnasse à Paris et le domicile parisien de son PDG, Emmanuel Besnier. Le quotidien écrit que Lactalis, qui possède notamment les marques Président, Galbani et Lactel est ciblé par le Parquet national financier (PNF) qui enquête sur une éventuelle fraude fiscale aggravée et sur des faits présumés de blanchiment de fraude fiscale aggravée. (Rédigé par Nicolas Delame, édité par Zhifan Liu)