"La zone euro n'en a pas encore fini avec l'inflation" dit Schnabel (BCE)

"La zone euro n'en a pas encore fini avec l'inflation" dit Schnabel (BCE)













Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - Il est trop tôt pour dire que la lutte de la zone euro contre l'inflation élevée est terminée, malgré une diminution du volume d'argent en circulation, a déclaré lundi Isabel Schnabel, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE). "La contraction actuelle et inhabituelle des agrégats monétaires ne préfigure probablement pas une récession profonde, mais reflète plutôt un rééquilibrage significatif des portefeuilles après une longue période de taux d'intérêt bas", a-t-elle déclaré dans un discours. "Par conséquent, le problème d'inflation n'est pas encore résolu". (Reportage Francesco Canepa, version française Corentin Chappron, édité par Nicolas Delame)