La visite du roi Charles III en France reportée "d'un commun accord"

La visite du roi Charles III en France reportée "d'un commun accord"













Crédit photo © Reuters

PARIS/LONDRES (Reuters) - La visite d'Etat du roi Charles d'Angleterre en France, prévue du 26 au 29 mars, a été reportée en raison des mobilisations contre la réforme des retraites, ont fait savoir vendredi l'Elysée et le gouvernement britannique. "Compte tenu de l'annonce, hier, d'une nouvelle journée d'action nationale contre la réforme des retraites le mardi 28 mars prochain en France, la visite du Roi Charles III (...) sera reportée", a indiqué l'Elysée dans un communiqué. "Cette décision a été prise par les gouvernements français et britannique, après un échange téléphonique entre le Président de la République et le Roi ce matin, afin de pouvoir accueillir Sa Majesté le roi Charles III dans des conditions qui correspondent à notre relation d'amitié. Cette visite d'Etat sera reprogrammée dans les meilleurs délais", a ajouté la présidence. Le gouvernement britannique a confirmé dans la foulée le report de la visite en France du roi, qui aurait été une première depuis qu'il est devenu monarque en septembre 2022. "Cette décision a été prise avec l'accord de toutes les parties, après que le président français a demandé au gouvernement britannique de reporter la visite", a déclaré un porte-parole du gouvernement britannique. Selon une source au palais de Buckingham, le voyage de Charles III en Allemagne, prévu du 29 au 31 mars, est en revanche maintenu. Une même source avait indiqué en début de semaine que les manifestations contre la réforme des retraites en France pourraient avoir des conséquences sur l'organisation de la visite du roi dans le pays. Plusieurs voix dans l'opposition avaient appelé à l'annulation de cette visite en raison du mouvement de contestation contre la réforme des retraites, qui s'est amplifié depuis le recours du gouvernement au 49.3 pour faire adopter la loi sans vote. Le report de cette visite a été immédiatement salué sur les réseaux sociaux par des élus de La France Insoumise (LFI). "La réunion des rois à Versailles dispersée par la censure populaire", a commenté sur Twitter Jean-Luc Mélenchon, qui estimait que le moment n'était pas le bon pour recevoir cette visite. "Puisqu'il ne reçoit plus le roi d'Angleterre Charles III, Macron peut recevoir l'intersyndicale maintenant ?", a renchéri le député LFI-Nupes de Seine-Saint-Denis Alexis Corbière, en référence à la demande des syndicats d'être reçus depuis plusieurs semaines par le président afin de le convaincre de retirer la réforme des retraites. Le programme de la visite d'Etat en France de Charles III comprenait une visite au musée d'Orsay, un dîner au château de Versailles, une cérémonie à l'Arc de Triomphe ainsi qu'un entretien au palais de l'Elysée. Le roi devait également se rendre avec la reine consort dans la région de Bordeaux, où des manifestants ont incendié jeudi la porte de la mairie. Le ministre français de l'Intérieur, Gerald Darmanin, avait indiqué vendredi matin que la France était prête à accueillir le roi d'Angleterre. "Nous serons prêts évidemment a l'accueillir dans d'excellentes conditions", avait-t-il déclaré sur CNews. (Reportage Dominique Vidalon, avec la contribution de Sachin Ravikumar et Michael Holden à Londres, rédigé par Kate Entringer et Blandine Hénault, édité par Blandine Hénault)