La visite du patron de l'AIEA à la centrale de Zaporijjia reportée d'un jour - RIA

MOSCOU, 14 juin (Reuters) - La visite prévue mercredi du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, à la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine, contrôlée par les Russes, a été reportée d'une journée, rapporte l'agence de presse russe RIA. L'AIEA a déclaré dimanche qu'elle avait besoin d'avoir accès aux abords de la centrale pour vérifier le niveau de l'eau du vaste réservoir contribuant au refroidissement des installations. Ce réservoir constitué sur le fleuve Dniepr a perdu d'immenses quantités d'eau après la destruction du barrage de Kakhovka en aval. L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement d'avoir détruit ce barrage. (Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)