La Ville de Paris retient les groupes ENGIE et RATP pour gérer son réseau de froid
6 décembre (Reuters) - ENGIE SA:
* LA VILLE DE PARIS RETIENT LE GROUPE ENGIE ET SON PARTENAIRE, LE GROUPE RATP, POUR GÉRER SON RÉSEAU DE FROID
* A PARTIR DU 5 AVRIL 2022, LA SOCIÉTÉ FRAÎCHEUR DE PARIS DEVIENDRA L'OPÉRATEUR DU RÉSEAU DE FROID URBAIN DE LA VILLE DE PARIS
* LA CONCESSION, D'UNE DURÉE DE 20 ANS, COUVRIRA LA PRODUCTION, LE STOCKAGE, LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION D'ÉNERGIE FRIGORIFIQUE DE LA VILLE
* AVEC UN CHIFFRE D'AFFAIRES PRÉVISIONNEL DE 2,4 MILLIARDS D'EUROS SUR TOUTE LA DURÉE DU CONTRAT, LE RÉSEAU, SERA ÉTENDU DE 158 KM D'ICI 2042
* SUR LA DURÉE DE LA CONCESSION, 300 000 TONNES DE CO2 SERONT ÉVITÉES
* FRAÎCHEUR DE PARIS : SOCIÉTÉ DÉDIÉE À LA CONCESSION À PARTIR D'AVRIL 2022, GROUPEMENT DES SOCIÉTÉS ENGIE ENERGIE SERVICES, CLIMESPACE ET GROUPE RATP Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
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