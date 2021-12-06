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La Ville de Paris retient les groupes ENGIE et RATP pour gérer son réseau de froid

La Ville de Paris retient les groupes ENGIE et RATP pour gérer son réseau de froid

6 décembre (Reuters) - ENGIE SA:

* LA VILLE DE PARIS RETIENT LE GROUPE ENGIE ET SON PARTENAIRE, LE GROUPE RATP, POUR GÉRER SON RÉSEAU DE FROID

* A PARTIR DU 5 AVRIL 2022, LA SOCIÉTÉ FRAÎCHEUR DE PARIS DEVIENDRA L'OPÉRATEUR DU RÉSEAU DE FROID URBAIN DE LA VILLE DE PARIS

* LA CONCESSION, D'UNE DURÉE DE 20 ANS, COUVRIRA LA PRODUCTION, LE STOCKAGE, LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION D'ÉNERGIE FRIGORIFIQUE DE LA VILLE

* AVEC UN CHIFFRE D'AFFAIRES PRÉVISIONNEL DE 2,4 MILLIARDS D'EUROS SUR TOUTE LA DURÉE DU CONTRAT, LE RÉSEAU, SERA ÉTENDU DE 158 KM D'ICI 2042

* SUR LA DURÉE DE LA CONCESSION, 300 000 TONNES DE CO2 SERONT ÉVITÉES

* FRAÎCHEUR DE PARIS : SOCIÉTÉ DÉDIÉE À LA CONCESSION À PARTIR D'AVRIL 2022, GROUPEMENT DES SOCIÉTÉS ENGIE ENERGIE SERVICES, CLIMESPACE ET GROUPE RATP Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

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