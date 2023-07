La ville d'Athènes entourée par des feux de forêt

Crédit photo © Reuters

ATHENES (Reuters) - Un incendie qui s'est déclaré dans le nord d'Athènes a gagné en intensité dans la nuit de lundi à mardi, ont annoncé les autorités alors que les pompiers ont réussi à contenir d'autres feux dans le sud-est et l'ouest de la capitale grecque. Un incendie de forêt fait rage dans la région de Dervenochoria, à 30 km au nord d'Athènes, ont annoncé mardi les pompiers alors que les médias locaux rapportaient qu'une ferme porcine était menacée par les deux. Un autre incendie, qui s'est déclaré lundi dans le village de Kouvaras au sud-est d'Athènes, perdait en intensité après avoir forcé l'évacuation d'habitations dans les villes côtières d'Anavyssos, Lagonisi et Saronida. Mais 230 pompiers assistés de 76 camions et cinq hélicoptères étaient toujours en services à divers endroits de la région, selon un officier des pompiers grecs. "Les forces de protection civile ont tout donné durant un combat qui a duré toute la nuit", a déclaré à la télévision grecque le porte-parole des pompiers, Ioannis Artopoios. Plus de 7.000 acres de terres ont été réduites à l'état de cendre le long de la côte, prisée des Athéniens lors des vacances, a indiqué un maire d'une des villes à la télévision. Un épais nuage de fumée blanche était visible depuis Athènes alors qu'un troisième foyer s'est déclaré à Loutraki, à 80km d'Athènes. Les Grecs ont tous en mémoire les incendies dévastateurs de 2018 qui ont tué 101 personnes dans la ville de Mati, à l'est de la capitale grecque. (Reportage par Angeliki Koutantou; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)