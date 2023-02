"La victoire de l'Ukraine changera le monde", dit Zelensky à Londres

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Une victoire de l'Ukraine contre la Russie changerait le monde et dissuaderait d'autres agresseurs potentiels à l'avenir, a déclaré mercredi le président ukrainien Volodimir Zelensky devant les parlementaires britanniques à Londres. "La victoire changera le monde et ce sera un changement dont le monde a besoin depuis longtemps", a dit Volodimir Zelensky à l'occasion de sa première visite en Grande-Bretagne depuis le début de l'invasion de son pays par la Russie le 24 février 2022. "Le Royaume-Uni marche à nos côtés vers la plus importante victoire de notre vie, ce sera une victoire sur l'idée même de la guerre", a-t-il ajouté. (Reportage William James, rédigé par Muvija M, version française Bertrand Boucey)