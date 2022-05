La variole du singe se propage en Europe, les USA touchés également

LONDRES, 19 mai (Reuters) - Des cas avérés ou présumés de variole du singe ont été recensés en Grande-Bretagne, au Portugal, en Espagne, en Italie, et aux États-Unis.

Ces infections suscitent l'inquiétude car cette maladie virale, rare en Europe, s'observait principalement dans le centre et l'ouest de l'Afrique. Le virus a été découvert pour la première fois chez des singes en 1958, d'où son nom.

La variole du singe (ou "monkeypox") se transmet à l'être humain par contact avec des animaux sauvages, des rongeurs ou des primates. La transmission d'homme à homme est limitée.

Théoriquement, la contagion se fait par les voies respiratoires ou les lésions cutanées d'un sujet infecté.

MALADIE RARE

La maladie se manifeste dans une première phase par de la fièvre, des maux de tête, des douleurs articulaires et musculaires. Dans un deuxième temps survient une éruption cutanée.

"Elle évolue en une dizaine de jours à partir des maculo-papules (lésions à base aplaties) vers des vésicules (petites ampoules remplies de liquides), puis des pustules et enfin des croûtes. La disparition complète de ces dernières peut prendre jusqu'à trois semaines", précise l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Il n'y a pas de traitement spécifique, les malades, placés à l'isolement, se rétablissent spontanément en grande majorité.

Il existe deux souches du virus : celle du Congo, plus grave - avec un taux de mortalité pouvant atteindre 10% - et celle de l'Afrique de l'Ouest, qui présente un taux de letalité d'environ 1%.

Les cas détectés en Grande-Bretagne sont dus à la souche de l'Afrique de l'Ouest.

"Historiquement, il y a eu très peu de cas exportés. Cela ne s'est produit que huit fois dans le passé avant cette année", a déclaré Jimmy Whitworth, professeur de santé publique internationale à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, qui a déclaré que c'était "très inhabituel".

Le Portugal a confirmé 14 cas et l'Espagne 7. Madrid enquête également sur 22 cas potentiels. Aucun des deux pays n'avait signalé d'infections auparavant. L'Italie a signalé jeudi son premier cas, une personne revenant des Canaries qui a été placée à l'isolement à l'hôpital Spallanzani à Rome. L'hôpital a fait état de deux autres cas suspects.

Les États-Unis ont signalé un cas.

TRANSMISSION

Les contaminations laissent les experts perplexes, car un certain nombre de cas signalés au Royaume-Uni - neuf au 18 mai - n'ont aucun lien connu entre eux. Un premier cas d'infection par le virus signalé le 6 mai a été confirmé chez un voyageur de retour du Nigeria.

L'Agence britannique de sécurité sanitaire a également souligné que les cas récents concernaient principalement des hommes qui s'identifient comme homosexuels ou bisexuels et a conseillé à ces groupes d'être vigilants.

La transmission pourrait de fait se faire par les muqueuses, lors de relations sexuelles.

Les scientifiques procèdent actuellement au séquençage du génome du virus pour déterminer si les infections sont liées, a dit cette semaine l'OMS.

POURQUOI MAINTENANT ?

L'un des scénarios possibles pour expliquer la propagation actuelle est l'augmentation du nombre de voyages en raison de la levée des restrictions liées au COVID-19.

"Mon hypothèse de travail est qu'il y a beaucoup de virus en Afrique occidentale et centrale, que les voyages ont repris et que c'est la raison pour laquelle nous voyons plus de cas", a déclaré Jimmy Whitworth.

La variole humaine est officiellement éradiquée depuis 1980 grâce à des campagnes de vaccination massives, mais le vaccin, qui protège également contre la variole du singe, a depuis été progressivement abandonné. La fin des campagnes de vaccination a entraîné une augmentation des cas de cette maladie dans les régions où elle est endémique, souligne Anne Rimoin, professeure d'épidémiologie à l'Université de Californie.

Selon Anne Rimoin, il est important d'enquêter d'urgence sur les nouveaux cas, car "ils pourraient suggérer un nouveau mode de propagation ou une modification du virus, mais tout cela reste à déterminer".

Toutefois, les experts recommandent de ne pas céder à la panique.

"Cela ne va pas provoquer une épidémie à l'échelle nationale comme l'a fait le COVID, mais il s'agit d'une épidémie grave d'une maladie grave - et nous devons la prendre au sérieux", a averti Jimmy Whitworth. (Reportage Jennifer Rigby, version française Diana Mandiá, édité par Sophie Louet)