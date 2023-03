La Turquie tente de renouveler l'accord sur les céréales en mer Noire

ISTANBUL (Reuters) - Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré dimanche qu'Ankara travaillait à prolonger l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes depuis des ports de la mer Noire qui doit bientôt expirer. L’accord signé en juillet 2022 entre la Russie et l'Ukraine, sous l'égide des Nations unies et de la Turquie, permet les exportations de céréales à partir de trois ports ukrainiens, dont celui d’Odessa. Il doit expirer le 18 mars dans sa forme actuelle alors que la Russie a fait savoir qu'elle n'était pas satisfaite de certains aspects. "Nous travaillons d'arrache-pied à la bonne mise en œuvre et à la poursuite de l'extension de l'accord sur les céréales de la mer Noire", a déclaré Mevlut Cavusoglu dans un discours prononcé lors d'une Conférence des Nations unies à Doha, au Qatar. La Russie a dit qu'elle accepterait de prolonger l'accord sur les céréales de la mer Noire que si les intérêts de ses propres producteurs agricoles sont pris en compte. Les exportations agricoles de la Russie n'ont pas été explicitement visées par les sanctions occidentales, mais Moscou affirme que les restrictions imposées sur les paiements, la logistique et l'assurance constituent un "obstacle" à l'exportation de ses propres céréales et engrais. Mevlut Cavusoglu a déclaré qu'il avait également discuté avec le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, de la prolongation de l'accord. Près de 23 millions de tonnes de céréales et d'autres denrées alimentaires ont été exportées en vertue de l'accord à la date du 3 mars, selon le Centre commun de coordination en Turquie qui supervise sa mise en œuvre. (Reportage Ezgi Erkoyun, reportages supplémentaires de Vladimir Soldatkin à Moscou ; Version française Kate Entringer)