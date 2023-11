La Turquie serait en quête d'Eurofighter en raison d'incertitudes sur les F-16

ANKARA, 23 novembre (Reuters) - La Turquie a entamé des discussions avec des Etats européens sur l'achat de 40 avions de combat Eurofighter Typhoon après avoir constaté que la vente de F-16 par les Etats-Unis pourrait ne pas voir le jour, a déclaré jeudi une source au ministère turc de la Défense. Le ministre turc de la Défense, Yasar Guler, doit s'entretenir du dossier jeudi à Ankara avec son homologue britannique Grant Shapps, a précisé cette source. Yasar Gular avait dit le 16 novembre dernier qu'Ankara discutait avec l'Espagne et le Royaume-Uni, qui s'efforcent selon lui de convaincre l'Allemagne, opposée à cette transaction. (Huseyin Hayatsever; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)