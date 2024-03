La Turquie se dit prête à accueillir un sommet sur la paix entre la Russie et l'Ukraine

ANKARA-Kyiv, 8 mars (Reuters) - La Turquie est prête à accueillir un sommet sur la paix pour résoudre le conflit entre la Russie et l'Ukraine, a déclaré vendredi le président turc Recep Tayyip Erdogan, après une rencontre avec son homologue ukrainien Volidimir Zelenksy à Istanbul. Les deux dirigeants ont abordé les sujets de l'accord céréalier et de la sécurité de navigation en mer Noire, ainsi que les détails de la guerre, a déclaré Recep Tayyip Erdogan, à l'occasion d'une conférence de presse conjointe. La Turquie a défendu l'intégrité territoriale ukrainienne, a déclaré le président turc qui a ajouté que la Turquie contribuera fortement à la reconstruction de l'Ukraine à la fin de la guerre. Par ailleurs, Volodimir Zelenksy a annoncé que la Russie ne sera pas invitée au premier sommet sur la paix qui doit se tenir en Suisse d'ici l'été. Le président ukrainien a précisé que des représentants russes pourraient être invités après le sommet en Suisse qui doit dégager une feuille de route pour la paix à la suite de discussions entre l'Ukraine et ses alliés. (Reportage de Can Sezer, Tuvan Gumrukcu, Ece Toksabay, Juliia Dysa et Olena Harmash ; version française Zhifan Liu)