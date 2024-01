La Turquie s'apprête à donner son accord final à l'adhésion de la Suède à l'Otan

ISTANBUL (Reuters) - La Turquie doit finaliser dans les prochains jours le processus de ratification de l'adhésion de la Suède à l'Otan auprès de Washington et espère que cette démarche ouvrira la voie à l'achat d'avions américains de combat F-16. Les documents pourraient être validés dès vendredi, dernière étape du processus entamé en 2022, selon une source proche du dossier. Après vingt mois de retard, le parlement turc a ratifié cette semaine l'adhésion de la Suède à l'alliance militaire et le président turc a signé la loi d'adhésion. Selon le règlement de l'Otan, les documents de ratification doivent être déposés auprès du Département américain des archives, à Washington. L'adhésion de la Suède à l'organisation transatlantique doit encore être ratifiée par la Hongrie. Le président turc Erdogan comme le Congrès américain ont lié la décision finale d'Ankara à la vente pour 20 millions de dollars d'avions de combat F-16 fabriqués par Lockheed Martin. Peu après la ratification du parlement turc, le président américain Joe Biden a envoyé une lettre aux dirigeants des principaux comités du Capitole pour les informer de son intention d'entamer le processus formel de notification de ventes de F-16 à Ankara une fois que la Turquie aura achevé le processus d'adhésion de la Suède. (Jonathan Spicer et Tuvan Gumrukcu; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)