La Turquie revoit à la hausse ses prévisions d'inflation

La Turquie revoit à la hausse ses prévisions d'inflation













Crédit photo © Reuters

ANKARA (Reuters) - La Turquie a revu mercredi à la hausse ses prévisions d'inflation et réduit celles pour la croissance économique, signe que le président Recep Tayyip Erdogan semble approuver les récentes fortes hausses de taux d'intérêt qui ont marqué un revirement vers une politique financière plus orthodoxe. Le gouvernement turc table sur une inflation annuelle à 65% d'ici la fin de l'année avant un ralentissement à 33% l'année prochaine. Dans ses prévisions publiées il y a un an, il tablait sur des hausses de 24,9% et 13,8% respectivement. La prévision de croissance du produit intérieur brut (PIB) a été abaissée à 4,4% cette année et à 4% l'année prochaine - ce qui reste supérieur aux attentes de la plupart des économistes - contre des prévisions de +5% et +5,5% précédemment. Le déficit des comptes courants devrait s'élever à 42,5 milliards de dollars (39,69 milliards d'euros) en 2023 et à 34,7 milliards de dollars en 2024. "Avec le soutien d'une politique monétaire rigoureuse, nous ramènerons l'inflation à un chiffre et nous améliorerons la balance des comptes courants", a déclaré Recep Tayyip Erdogan en présentant son "programme annuel à moyen terme". "Nous ne ferons aucun compromis sur la croissance économique au cours de la période couverte par ce programme", a-t-il ajouté. Ces commentaires marquent un tournant rhétorique pour le président turc qui, pendant des années, s'est ouvertement opposé à des taux d'intérêt élevés. Après sa réélection en mai, Recep Tayyip Erdogan, confronté à de profondes tensions économiques et à des réserves de change fortement réduites, a chargé le ministre des Finances Mehmet Simsek et la gouverneure de la banque centrale, Hafize Gaye Erkan, de commencer à relever les taux et à libérer les marchés obligataire et de changes. (Reportage Daren Butler et Can Sezer à Istanbul ; rédigé par Jonathan Spicer ; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)