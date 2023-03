La Turquie pourrait approuver la candidature de la Finlande à l'Otan "avant les élections générales du 14 mai"

Crédit photo © Reuters

ANKARA (Reuters) - La Turquie pourrait approuver la candidature de la Finlande à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan), indépendamment de celle de la Suède, avant les élections législatives et présidentielles qui auront lieu le 14 mai, ont déclaré deux responsables turcs à Reuters mercredi. Il est très probable que le Parlement turc ratifie l'adhésion de la Finlande à l'Otan avant qu'il n'interrompe ses activités à la mi-avril en prévision des élections, ont déclaré les responsables. Le président finlandais Sauli Niinisto se rendra en Turquie vendredi pour discuter avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan de la candidature de son pays à l'alliance. La Suède et la Finlande ont demandé l'an dernier à rejoindre l'Otan après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais la Suède en particulier a fait face à des objections de la part de la Turquie, qui n'a donné aucune assurance concernant son accord. (Reportage de Orhan Coskun et Huseyin Hayatsever, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)