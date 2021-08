La Turquie fait face aux pires incendies de son histoire, dit Erdogan

Crédit photo © Reuters

MILAS, Turquie (Reuters) - La Turquie lutte face aux pires feux de forêt de son histoire, a déclaré mercredi le président Recep Tayyip Erdogan, alors que les flammes ont atteint une centrale électrique dans le sud-ouest du pays après avoir réduit en cendres des zones forestières côtières.

Alimentés par les températures caniculaires et des rafales de vent sec, les incendies ont contraint des milliers d'habitants et de touristes à fuir les zones balnéaires situées près des mer Egée et Méditerranée.

Huit personnes ont péri dans les flammes depuis la semaine dernière.

Des avions et des dizaines d'hélicoptères ont été envoyés en renfort des équipes de secours au sol, mais le gouvernement fait face à des critiques pour la lenteur et l'insuffisance de sa réponse.

Plus d'une semaine après l'apparition des premiers foyers de flammes, 16 incendies étaient toujours actifs mercredi, selon le gouvernement.

"Les incendies survenus cette années ne se sont jamais produits avant dans notre histoire", a déclaré Recep Tayyip Erdogan à des journalistes devant les caméras.

D'après une agence européenne, les incendies ont ravagé plus de trois fois plus d'hectares en Turquie au cours des deux semaines écoulées que sur l'ensemble d'une année en moyenne.

Les flammes se sont répandues à une centrale électrique alimentée au charbon à l'est de la ville de Bodrum, dans le sud-ouest du pays, après avoir dévasté une zone voisine la veille, ont annoncé les autorités locales. La centrale a été évacuée.

