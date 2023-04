La Turquie évoque une réunion en mai à Moscou avec Syrie, Russie et Iran

ANKARA, 28 avril (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères de l'Iran, de la Russie, de la Syrie et de la Turquie devraient se retrouver en mai à Moscou, a déclaré vendredi le chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu, dans le cadre des efforts pour restaurer les liens entre Damas et Ankara. La Turquie a soutenu l'opposition politique et armée à Bachar al Assad au cours de la guerre civile en Syrie, conséquence du soulèvement populaire de 2011 contre le président syrien, allié à Téhéran et Moscou. La Turquie a notamment déployé sa propre armée dans le nord de la Syrie près de la frontière entre les deux pays. (Rédigé par Ece Toksabay, version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)