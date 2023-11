La Turquie en quête d'Eurofighter en raison d'incertitudes sur les F-16 - ministre

La Turquie en quête d'Eurofighter en raison d'incertitudes sur les F-16 - ministre













Crédit photo © Reuters

ANKARA (Reuters) - La Turquie a entamé des discussions avec des Etats européens sur l'achat de 40 avions de combat Eurofighter Typhoon après avoir constaté que la vente de F-16 par les Etats-Unis pourrait ne pas voir le jour, a déclaré jeudi une source au ministère turc de la Défense. Le ministre turc de la Défense, Yasar Guler, doit s'entretenir du dossier jeudi à Ankara avec son homologue britannique Grant Shapps, a précisé cette source. Yasar Gular avait dit le 16 novembre dernier qu'Ankara discutait avec l'Espagne et le Royaume-Uni, qui s'efforcent selon lui de convaincre l'Allemagne, opposée à cette transaction. La Turquie, membre de l'Otan, a demandé en octobre 2021 la possibilité d'acquérir 40 F-16, fabriqués par Lockheed Martin, et 79 kits de modernisation pour les appareils existants. L'administration de Joe Biden soutient cette transaction de 20 milliards de dollars qui soulève cependant des objections sur certains bancs du Congrès, en raison notamment des obstacles posés par la Turquie à l'entrée de la Suède dans l'Otan. "Les forces aériennes turques ont besoin de nouveaux appareils. Notre premier choix, c'est le F-16. (...) Mais face à la possibilité que nous n'ayons pas de réponse positive au terme de cette procédure de longue haleine, les Eurofighter Typhoon sont l'alternative la plus adaptée", a dit la source à Reuters. "Les (responsables) britanniques disent qu'ils pourraient aider à convaincre l'Allemagne de retirer ses objections", a-t-elle ajouté. L'Eurofighter Typhoon est construit par un consortium regroupant l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni, à travers Airbus, BAE Systems et Leonardo. (Huseyin Hayatsever; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)