La Turquie demande des gestes concrets pour accepter Suède et Finlande dans l'Otan

ISTANBUL (Reuters) - La Turquie attend de la Suède et de la Finlande qu'elles prennent des mesures concrètes et cessent tout soutien à des organisations terroristes pour qu'elle revienne sur son refus de les voir adhérer à l'Otan, a déclaré vendredi le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu.

La Suède et la Finlande ont officiellement soumis la semaine dernière une demande d'adhésion à l'Alliance atlantique à la suite de l'offensive militaire de la Russie en Ukraine. Cette demande a été accueillie favorablement par les États-Unis et la plupart des pays européens.

La Turquie a en revanche exprimé son opposition en reprochant à ces deux pays d'accueillir sur leur territoire des personnes liées au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qu'elle considère comme une organisation terroriste, et des partisans de Fethullah Gülen, qu'elle accuse d'avoir organisé une tentative de coup d'Etat en 2016.

Les 30 États membres de l'Otan doivent donner leur accord pour l'adhésion d'un nouveau pays et lui faire bénéficier ainsi de garanties en matière de sécurité collective.

"Une initiative concrète doit être prise en ce qui concerne les préoccupations de la Turquie", a dit Mevlut Cavusoglu au cours d'une conférence de presse. "Ils doivent rompre le soutien fourni au terrorisme."

Des délégations suédoise et finlandaise se sont rendues mercredi à Ankara pour des discussions avec des responsables turcs.

Bien que la Turquie et la ministre suédoise des Affaires étrangères, Ann Linde, ont relevé une attitude positive et un dialogue constructif, notamment au sujet de la levée de l'embargo sur les ventes d'armes à Ankara, une personne proche du dossier a déclaré que les pourparlers n'ont pas permis de réaliser des progrès évidents et pourraient potentiellement se poursuivre jusqu'au prochain sommet de l'Otan, les 29 et 30 juin à Madrid.

La Suède et la Finlande ont interdit les ventes d'armes à la Turquie après une intervention turque en Syrie contre les YPG, une organisation armée kurde que la Turquie assimile au PKK.

(Reportage Ece Toksabay, rédigé par Daren Butler, version française Bertrand Boucey et Dina Kartit, édité par Kate Entringer)