La Turquie a mis en garde la Russie après un tir de semonce en direction d'un cargo en mer Noire

Crédit photo © Reuters

ISTANBUL (Reuters) - Les autorités turques ont mis en garde leurs homologues russes après un incident impliquant un cargo en mer Noire qui s'est produit dimanche dans les eaux internationales, a déclaré jeudi la présidence turque sur le réseau social X, anciennement Twitter. "Après l'incident impliquant un navire, nos homologues russes ont été avertis de manière appropriée afin d'éviter ce genre d'incident, qui aggraveront les tensions en mer Noire", a écrit la présidence turque. La Russie a déclaré dimanche qu'un de ses navires de guerre avait effectué un tir de semonce pour arrêter un cargo battant pavillon des îles Palaos qui naviguait en mer Noire en direction de l'Ukraine après que le capitaine du navire n'a pas répondu à une demande d'inspection. (Reportage Ezgi Erkoyun; version française Camille Raynaud, édité par Bertrand Boucey)