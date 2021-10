La Tunisie freiné, le Nigéria se reprend

par Adrien Verger (iDalgo)

8 matchs comptant pour les qualifications à la coupe du monde 2022 au Qatar se jouaient ce dimanche sur le sol africain. La Tunisie lâche ses premiers points en concédant le match nul sur la pelouse de Mauritanie 0-0. Les Tunisiens restent leaders de leur groupe, devant la Guinée équatoriale, également tenue en échec en Zambie. De son côté, le Nigeria se reprend bien après son revers contre la Centrafrique 1-0 jeudi dernier en s'imposant 2-0 contre ce même adversaire. Dans le même groupe, le Cap-Vert s’offre à nouveau le Liberia (1-0) et consolide sa seconde place du groupe C. Madagascar remporte ses premiers points après sa victoire contre la République démocratique du Congo 1-0. Le Bénin perd à domicile contre la Tanzanie et recule au deuxième rang du groupe J au profil de son adversaire du soir. Dans le groupe E, le Mali s’impose au Kenya 1-0 et conserve sa première place devant l'Ouganda, tombeur du Rwanda 1-0.