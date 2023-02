La Tunisie expulse la responsable de la Confédération européenne des syndicats

Crédit photo © Reuters

par Tarek Amara TUNIS (Reuters) - La Tunisie a ordonné samedi l'expulsion de la secrétaire générale de la Confédération européenne des syndicats (CES) après sa participation à une manifestation anti-gouvernementale organisée par la centrale syndicale tunisienne UGTT, l'une des principales forces politiques du pays, qui a jugé "choquante" cette décision. Le président Kaïs Saïed a déclaré que l'Irlandaise Esther Lynch était "persona non grata" et devait quitter la Tunisie dans les 24 heures. Sa participation une manifestation à Sfax et les propos qu'elle y a tenus constituent une "ingérence flagrante dans les affaires tunisiennes", a déclaré le gouvernement. Des milliers de membres de l'UGTT sont descendus samedi dans les rues de huit villes du pays pour protester contre la politique nouveau président Kaïs Saïed, l'accusant de vouloir étouffer les libertés fondamentales, dont les droits syndicaux. Esther Lynch a appelé à la libération immédiate de responsables syndicaux détenus. "Nous condamnons cette décision choquante. Elle ne constitue pas seulement une confrontation avec l'UGTT, mais plutôt avec le mouvement syndical international", a déclaré à Reuters Sami Tahri, un haut responsable de l'UGTT. Plusieurs opposants au président Kaïs Saïed, dont des politiques, un journaliste, des juges et un haut responsable de l'UGTT, ont été arrêtés récemment. Le président s'est mis à dos toute l'opposition qui lui reproche sa dérive autoritaire après avoir fait adopter l'été dernier une nouvelle Constitution entérinant les quasi pleins pouvoirs du chef de l'Etat. (Tarek Amara, version française Laetitia Volga)