La Tunisie dit avoir intercepté 2.500 migrants et arrêté des dizaines de passeurs

Crédit photo © Reuters

TUNIS (Reuters) - Les garde-côtes tunisiens ont déclaré mardi avoir intercepté plus de 2.500 migrants et arrêté des dizaines de trafiquants d'être humains dans le cadre d'une vaste opération menée lors du week-end écoulée dans la région de Sfax, l'un des principaux points de départ des migrants vers l'Europe. Cette opération, à laquelle ont participé des centaines de membres des force de sécurité ainsi que des unités antiterroristes, avec l'appui d'avions, a été ordonnée par le président Kaïs Saïed, qui a dénoncé un afflux "inacceptable" de migrants. Dans un communiqué, les garde-côtes ont indiqué avoir arrêté 62 "passeurs" et avoir saisi des dizaines de bateaux. (Reportage Tarek Amara; version française Jean Terzian)