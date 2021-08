La troisième dose de Pfizer efficace à 86% après 60 ans, selon une étude israélienne

Crédit photo © Reuters

TEL AVIV (Reuters) - Une troisième dose du vaccin Pfizer et BioNTech contre le COVID-19 est efficace à 86% chez les personnes âgées de plus de 60 ans, a déclaré mercredi un prestataire de soins de santé israélien, citant les premiers résultats d'une étude portant sur plusieurs milliers de ses adhérents.

L'organisme d'assurance maladie Maccabi, qui couvre environ un quart des 9,3 millions d'habitants d'Israël, a comparé les résultats observés chez 149.144 personnes âgées de plus de 60 ans au moins une semaine après avoir reçu un rappel vaccinal, à celles de 675.630 autres qui n'avaient reçu que deux doses, en janvier ou février.

Selon l'étude, 37 des personnes ayant reçu une troisième injection ont été testées positives au coronavirus, contre 1.064 chez celles qui n'avaient reçu que deux doses, a précisé Maccabi dans un communiqué. Les groupes de comparaison avaient des profils démographiques similaires, a-t-il ajouté.

L'organisme n'a pas fourni d'informations sur le degré de gravité des 37 cas positifs, ni sur l'existence de pathologies sous-jacentes, et n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Israël a lancé le mois dernier une campagne de rappel du vaccin Pfizer pour faire face à une recrudescence des infections locales due au variant Delta du coronavirus. Environ 1,1 million d'Israéliens admissibles (personnes de plus de 50 ans, personnels de santé et autres) ont ainsi déjà reçu une troisième dose.

Les États-Unis et plusieurs pays européens devraient commencer à proposer un rappel aux personnes âgées et aux personnes immunodéprimées, et certains pays envisagent de rendre la troisième dose disponible à plus grande échelle.

Les responsables israéliens de la santé craignent cependant que le nombre de cas continue d'augmenter, environ 11% de la population n'étant toujours pas vaccinée.

Les chiffres publiés mercredi par le ministère de la Santé, basées sur un échantillon de 100.000 personnes, font état de 172 cas graves chez les personnes de plus de 60 ans non vaccinées, contre 21 cas graves chez les personnes de la même tranche d'âge vaccinées.

