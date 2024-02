La trajectoire de l'inflation est la clé d'une baisse des taux, dit Collins (Fed)

La trajectoire de l'inflation est la clé d'une baisse des taux, dit Collins (Fed)













par Michael S. Derby NEW YORK, 7 février (Reuters) - La Réserve fédérale américaine n'a pas besoin d'atteindre pleinement son objectif d'inflation de 2% pour assouplir sa politique monétaire, a estimé mercredi la présidente de la Réserve fédérale de Boston, Susan Collins. "Je suis tout à fait d'accord pour dire que si nous devions attendre d'avoir atteint notre objectif et que l'inflation sur douze mois soit de 2%, nous attendrions trop longtemps avant de réduire les taux", a-t-elle déclaré lors d'un événement à New York. Selon Susan Collins, la trajectoire de l'inflation vers l'objectif fixé est l'élément clé à surveiller pour une réduction du coût du crédit. (Reportage Michael S. Derby, version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)