La trajectoire budgétaire du gouvernement d'ici 2027 "manque d'ambition", selon le HCFP

PARIS (Reuters) - Le projet gouvernemental de réduction à long terme de la dette et du déficit est basé sur des prévisions économiques trop optimistes et manque d'ambition en comparaison avec les autres pays de l'Union européenne, juge le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) dans un avis publié lundi. Dans le cadre de la préparation de son budget pour 2024 qui sera présenté mercredi, le gouvernement a abaissé sa prévision de croissance pour l'an prochain à 1,4% contre 1,6% prévu auparavant mais a dans l'ensemble maintenu inchangées ses prévisions à l'horizon 2027. Le HCFP estime que la prévision du gouvernement d'une croissance potentielle à 1,35% en moyenne annuelle sur la période 2023-2027 est "optimiste". Et la prévision de croissance pour 2024, même abaissée, reste supérieure à celle du consensus des économistes (+0,8%), relève le HCFP, "notamment parce qu'elle suppose que le durcissement des conditions de crédit a déjà produit l'essentiel de ses effets". De même, le HCFP juste optimisme le projet de gouvernement de ramener le déficit public à 2,7% du produit intérieur brut (PIB) en 2027, "alors que le poids de la charge d'intérêts est considérablement alourdi et que le taux de prélèvements obligatoires reste quasi identique". La France a programmé un lent retour vers le plafond de 3% du PIB établi par l'Union européenne concernant le déficit public et le HCFP juge cette trajectoire "peu ambitieuse au regard des engagements européens de la France". "Alors même que les hypothèses de croissance demeurent optimistes, l'inflexion modeste de la trajectoire de dette expose au risque d'une divergence accrue avec le reste de la zone euro", pointe le HCFP. (Reportage Leigh Thomas, Blandine Hénault pour la version française, édité par Bertrand Boucey)