La Tour Eiffel fermée en raison d'une grève

PARIS, 19 février (Reuters) - L'accès à la Tour Eiffel était fermé lundi en raison d'une grève du personnel qui proteste contre la gestion financière de l'un des monuments les plus visités au monde. Au pied de l'édifice, les visiteurs retenus derrière les barrières ne cachaient pas leur déception. "C'est vraiment dommage, parce que nous ne venons que pour trois jours et que nous ne pourrons pas faire l'ascension", regrette Nelson Navarro, originaire de Norfolk, en Angleterre. Vito Santos, originaire du Canada, avait prévu de revenir visiter le monument, quinze ans après sa lune de miel, pour le montrer à ses enfants. A lire aussi... "C'est décevant (...) Nous avions prévu de venir ici très tôt pour obtenir un billet le plus tôt possible. Mais nous avons eu une surprise : la grève est là et nous ne pouvons pas faire la visite". Cette grève intervient alors que Paris se prépare à accueillir les Jeux Olympiques d'été de 2024, qui débuteront le 26 juillet. Les syndicats du personnel de la Tour Eiffel reprochent à la mairie de Paris, qui détient 99% du capital de la Societe d'Exploitation de la Tour Eiffel, de sous-estimer le coût de maintenance et des réparations du monument prévus avant les Jeux olympiques. La tour en fer forgé de 324 mètres de haut, construite par Gustave Eiffel à la fin du XIXe siècle, accueille environ six millions de visiteurs chaque année. (Reportage Noemie Olive, Ardee Napolitano, Dominique Vidalon; Version française Alban Kacher, édité par Blandine Hénault)