La Thaïlande menace Facebook de poursuites judiciaires pour escroqueries













Crédit photo © Reuters

(.) BANGKOK (Reuters) - Le ministre thaïlandais de l'Économie numérique envisage de demander à un tribunal de fermer Facebook dans le pays d'Asie du Sud-Est, si sa société mère Meta Platforms ne prend pas de mesures pour lutter contre des escroqueries qui ont touché plus de 200.000 personnes, a-t-il déclaré lundi. "Nous demandons au tribunal de fermer Facebook, de ne pas l'autoriser à fournir de services en Thaïlande s'il laisse ces fausses pages escroquer les gens", a déclaré Chaiwut Thanakamanusorn à Reuters. Dans un communiqué, le ministère de l'Économie et de la société numériques a déclaré avoir demandé à plusieurs reprises que des annonces identifiées comme étant des escroqueries soient retirées par Facebook, mais que compte tenu de la persistance du problème, il demanderait l'intervention d'un tribunal. Meta n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat. Le porte-parole du ministère, Wetang Phuangsup, a déclaré à Reuters que des fonctionnaires rassemblaient actuellement des preuves d'actes répréhensibles sur Facebook pouvant être présentées au tribunal. "S'il y a beaucoup d'actes répréhensibles, le tribunal pourrait fermer des pages et des comptes. Le tribunal pourrait également fermer l'ensemble de la plateforme", a-t-il déclaré. Le ministère a déclaré que les escroqueries perpétrées sur Facebook consistaient notamment à inciter les utilisateurs à investir dans de fausses entreprises, à falsifier des organismes gouvernementaux tels que la Securities and Exchange Commission, le gendarme boursier américain, et à effectuer des transactions en monnaies numériques. "Ce n'est pas une manière de conduire les affaires", a déclaré Chaiwut Thanakamanusorn. (Reportage Panu Wongcha-um et Panarat Thepgumpanat, version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)