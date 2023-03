La tendance en Europe à nouveau pénalisée par les banques

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes reculent en début de séance vendredi dans un climat d'aversion au risque avec les inquiétudes persistantes concernant le secteur bancaire. À Paris, le CAC 40 perd 1,29% à 7.047,39 points vers 08h55 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 1,08% et à Francfort, le Dax recule de 1,26%. L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 1,39%, le FTSEurofirst 300 de 0,83% et le Stoxx 600 de 1,06%. Quasiment tous les indices sectoriels sont dans le rouge,mais c'est celui des banques (-3%) qui affiche pour le moment la plus forte baisse de la matinée. Société générale accuse la plus forte baisse du CAC 40, (-3,99%) devant BNP Paribas (-3,17%). A Francfort, Deutsche Bank chute de 7,72% après une forte augmentation du coût d'assurance contre le risque de défaillance jeudi soir. Credit Suisse et UBS perdent 6,2% et 5,87% respectivement. L'agence Bloomberg a rapporté que les deux banques suisses, au coeur de l'actualité depuis une semaine, font partie des établissements visés par une enquête du département américain de la Justice pour déterminer si elles ont potentiellement aidé des oligarques russes à se soustraire aux sanctions. Ces informations prennent le pas sur la perceptive d'une pause des taux aux Etats-Unis, sur de nouveaux propos rassurants de la secrétaire au Trésor sur les dépôts des Américains ou encore sur l'amélioration de l'activité privée en France et en Allemagne ce mois-ci. Le groupe de grande distribution Casino recule de 5,22% après que l'agence de notation Moody's a abaissé sa note CFR de "B3" à "Caa1". Technip Energies perd 6,75%, les analystes de JPMorgan ayant dégradé leur recommandation à "neutre". (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)