La tempête tropicale Bret touche les Caraïbes avec des pluies et des vents violents

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La tempête tropicale Bret a poursuivi sa trajectoire à travers les îles de l'Est des Caraïbes vendredi tôt dans la journée, drainant avec elle des vents violents et de fortes pluies. La tempête a atteint Saint-Vincent-et-les-Grenadines dans la matinée avec des vents qui se sont étendus jusqu'à 185 kilomètres de l'œil de la tempête, ont indiqué les services météorologiques de l'île dans un communiqué de presse. L'arrivée de Bret a contraint plus de 120 personnes à se réfugier dans des abris de secours jeudi, selon Myccle Burke, le président de l'Agence d'information publique de Saint-Vincent-et-les-Grenadines. La situation est "extrêmement volatile", précise-t-il, ajoutant que de nombreuses personnes habitant près des côtes ont été évacuées. Le gouvernement de Sainte-Lucie a également déclenché une alerte ouragan et a demandé à ses habitants de rester à l'intérieur jusqu'à nouvel ordre. Certains établissements publics ont été fermés en anticipation de l'arrivée de la tempête. La fermeture des écoles et crèches a été ordonnée à Sainte-Lucie, a annoncé le Premier ministre Philip Pierre. La Martinique avait été placée en alerte cyclonique rouge jeudi, avec l'ordre d'interrompre toutes les activités. Vendredi, la préfecture a fait passer l'île en vigilance orange pour "fortes pluies et orages" et "vagues-submersion" et en vigilance jaune pour "vents". Les établissements scolaires de l'île restent fermés. (Reportage Natalia Siniawski ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)