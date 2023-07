La tempête Poly balaie les Pays-Bas

(Ajoute bilan, dégâts à Amsterdam) AMSTERDAM, 5 juillet (Reuters) - Une rare et violente tempête estivale, avec des vents pouvant atteindre 145 km/h, a frappé mercredi les Pays-Bas, faisant un mort et plusieurs blessés selon les autorités. Une grande partie du pays a été placée en alerte rouge et le trafic aérien et ferroviaire a été fortement perturbé en raison du passage de la tempête Poly, qui a coûté la vie à une femme de 51 ans tuée par la chute d'un arbre sur son véhicule à Haarlem, selon la police locale. Plusieurs personnes ont été blessées à Amsterdam où des dizaines d'arbres ont été abattus, endommageant des voitures et des péniches sur les canaux de la ville. L'institut météorologique national a recommandé aux habitants de la province de Hollande-Septentrionale, qui comprend Amsterdam, de ne pas sortir de chez eux. Il s'agit de la plus violente tempête jamais enregistrée pendant l'été aux Pays-Bas, et globalement la plus forte dans le pays depuis janvier 2018. La dernière grande tempête estivale a eu lieu en 2015, la première en plus d'un siècle. L'aéroport d'Amsterdam-Schipol, l'un des plus fréquentés d'Europe, a annulé plus de 300 vols, a déclaré un porte-parole. Le trafic aérien devrait rester limité jusqu'en milieu d'après-midi au plus tôt. Les opérateurs ferroviaires NS et Arriva ont suspendu tout le trafic dans le nord des Pays-Bas, et une autoroute au nord d'Amsterdam a été fermée après la chute d'arbres sur la voie. (Bart Meijer et Toby Sterling, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer et Blandine Hénault)